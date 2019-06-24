В Башкирии психически больной мужчина убил сестру и соседей

Трое жителей Башкирии скончались от полученных травм во время бойни в одной из деревень Кармаскалинского района. Вечером 23 июня психически больной мужчина напал с ножом на сестру и соседей.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 47-летнего гражданина, который ходил по улице с ножом, лопатой и в окровавленной одежде. Увидев сотрудников МВД, злоумышленник бросился на них. Предупредительный выстрел не остановил подозреваемого, полицейскому пришлось стрелять в ногу. Ранение оказалось смертельным.

Во время осмотра дома, где жил злоумышленник, было обнаружено тело его сестры 1964 года рождения. На улице лежали еще два трупа - мужчины и женщины 1940 и 1943 годов рождения. Кроме того, к медикам за помощью обратились еще двое жителей деревни. По данным ТАСС, нападавший состоял на учете у психиатра.