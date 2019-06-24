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24.06.2019 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге задержали еще троих участников расстрела в Соль-Илецке

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Еще трое соучастников убийства мужчины у соль-илецкого кафе "Зодиак" задержаны: ими оказались жители Оренбурга. Ранее были арестованы двое подозреваемых в резонансном преступлении.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, задержанным от 28 до 35 лет, один из низ был ранее судим.

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Напомним, что трагедия произошла в Соль-Илецке в ночь на девятое июня у развлекательного комплекса "Зодиак". Группа мужчин напала с применением огнестрельного оружия на 30-летнего местного жителя. Пострадавший скончался в больнице от ран. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

- По подозрению в совершении указанного преступления ранее были задержаны двое из соучастников нападения - жители города Оренбурга, 25 и 29 лет. Все фигуранты арестованы и им предъявлено обвинение, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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