В Оренбурге задержали еще троих участников расстрела в Соль-Илецке

Еще трое соучастников убийства мужчины у соль-илецкого кафе "Зодиак" задержаны: ими оказались жители Оренбурга. Ранее были арестованы двое подозреваемых в резонансном преступлении.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, задержанным от 28 до 35 лет, один из низ был ранее судим.

Напомним, что трагедия произошла в Соль-Илецке в ночь на девятое июня у развлекательного комплекса "Зодиак". Группа мужчин напала с применением огнестрельного оружия на 30-летнего местного жителя. Пострадавший скончался в больнице от ран. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

- По подозрению в совершении указанного преступления ранее были задержаны двое из соучастников нападения - жители города Оренбурга, 25 и 29 лет. Все фигуранты арестованы и им предъявлено обвинение, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Расследование продолжается.