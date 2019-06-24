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24.06.2019 14:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери

Текст: Олег Корякин

В Нижнекамске 24 июня в своей квартире была убита 40-летняя женщина, воспитывающая пятерых детей. Четверо из них несовершеннолетние. Подозреваемого в преступлении полицейские задержали в то же утро.

Как пояснили в МВД России по РТ, убийство произошло около 7.00 утра. Мужчина нанес хозяйке квартиры побои обухом топора.

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Сама женщина  ранее была судима за незаконный оборот наркотиков и освободилась условно-досрочно в августе 2018 года. Подозреваемый также привлекался к уголовной ответственности по этой статье. Он был знаком со своей жертвой.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают мотивы преступления.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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