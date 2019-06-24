В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери

В Нижнекамске 24 июня в своей квартире была убита 40-летняя женщина, воспитывающая пятерых детей. Четверо из них несовершеннолетние. Подозреваемого в преступлении полицейские задержали в то же утро.

Как пояснили в МВД России по РТ, убийство произошло около 7.00 утра. Мужчина нанес хозяйке квартиры побои обухом топора.

Сама женщина ранее была судима за незаконный оборот наркотиков и освободилась условно-досрочно в августе 2018 года. Подозреваемый также привлекался к уголовной ответственности по этой статье. Он был знаком со своей жертвой.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают мотивы преступления.