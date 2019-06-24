Жительнице Прикамья дали условный срок за истязание шестерых детей

Жительница города Чайковского Пермского края предстала перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц несовершеннолетнего возраста).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием было установлено, что 50-летняя жительница Чайковского совместно проживала с шестью несовершеннолетними приемными детьми в возрасте от 11 до 14 лет и систематически избивала их. Помимо этого, женщина не предоставляла детям полноценного питания, заставляла их выполнять тяжелую физическую работу и не давала достаточного времени для отдыха.

Суд признал женщину виновной и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца условно.