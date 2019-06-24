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24.06.2019 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Медведь откусил руку пьяному омичу

Текст: Светлана Сибина (Омск)

В Омске медведь откусил руку мужчине, который, будучи подшофе, решил его покормить. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Полицейские ведут проверку.

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Трагедия произошла в воскресенье, 23 июня, на улице Барабинской. По предварительным данным, дикого зверя в клетке держал предприниматель.

- В промзоне жили сельскохозяйственные животные и птицы, а также медведь, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по Омской области. - Его еще медвежонком четыре года назад бизнесмену подарили друзья. Кормил животное 45-летний житель Омского района, который помогал предпринимателю по хозяйству. На этот раз он отправился к медведю в пьяном виде. Протянул руку с кормом через прутья и замешкался, чем и воспользовался дикий зверь.

По словам хирургов больницы скорой помощи №1, правая рука пострадавшего откушена почти до плеча. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Выпишут его нескоро.

По словам полицейских, наказать хозяина зверя будет сложно. Как оказалось, держать опасных животных законом не запрещено.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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