Медведь откусил руку пьяному омичу

В Омске медведь откусил руку мужчине, который, будучи подшофе, решил его покормить. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Полицейские ведут проверку.

Трагедия произошла в воскресенье, 23 июня, на улице Барабинской. По предварительным данным, дикого зверя в клетке держал предприниматель.

- В промзоне жили сельскохозяйственные животные и птицы, а также медведь, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по Омской области. - Его еще медвежонком четыре года назад бизнесмену подарили друзья. Кормил животное 45-летний житель Омского района, который помогал предпринимателю по хозяйству. На этот раз он отправился к медведю в пьяном виде. Протянул руку с кормом через прутья и замешкался, чем и воспользовался дикий зверь.

По словам хирургов больницы скорой помощи №1, правая рука пострадавшего откушена почти до плеча. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Выпишут его нескоро.

По словам полицейских, наказать хозяина зверя будет сложно. Как оказалось, держать опасных животных законом не запрещено.