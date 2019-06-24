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24.06.2019 20:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Код спасения

Пенсионеры Новосибирска получили "браслеты помощи"
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
Свыше 2,5 тысячи пенсионеров Новосибирска согласились стать участниками уникального проекта. Для этого им лишь надо носить специальные браслеты с QR-кодом - они содержат информацию, которая поможет в экстренных ситуациях спасти жизнь.
Браслет уже получили свыше 1200 жителей Калининского района Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко. Браслет уже получили свыше 1200 жителей Калининского района Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко.
Браслет уже получили свыше 1200 жителей Калининского района Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко.

Новосибирск одним из первых в стране подхватил идею российских разработчиков: уже свыше 1200 жителей Калининского района получили браслет, активировали его и зарегистрировались в специальной системе.

Как рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, браслет помощи QRepublik - технология, которая позволяет многое рассказать о человеке и его здоровье. Иными словами, "начинка" содержит информацию о человеке - прежде всего о болезнях и других особенностях. Участие в проекте - личный выбор каждого. Человек сам решает, какие данные он готов в него занести: имя, возраст, телефоны близких, информацию о лекарствах, которые он принимает. Если "носителю" противопоказан какой-то препарат - браслет об этом сообщит.

Фото: РИА Новости
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Если человек попал в беду - например, внезапно потерял сознание на улице, - сотрудники полиции, соцслужб, врачи с помощью установленного на смартфоне QR-приложения смогут считать эту информацию и оказать более квалифицированную помощь. Одновременно с этим информация поступит родственникам "носителя" браслета.

По словам главного врача Городской клинической больницы N 25 Сергея Астракова, основное преимущество, которое дает браслет с QR-кодом, - это выигрыш во времени: "В каждой экстренной ситуации есть понятие "золотого часа", когда эффективность оказания помощи очень высокая".

Сергей Астраков считает, что "браслеты помощи" необходимо носить людям с гипертонической болезнью, у которых есть риск развития инсульта и инфаркта, страдающих эпилепсией, стенокардией, диабетом, болезнями печени. Особенно полезной будет технология людям, страдающим деменцией: если бабушка или дедушка потеряются, браслет сообщит полиции или просто людям, к которым нужно обратиться в этой ситуации.

Браслет может быть полезен и в путешествиях - информацию с него можно считать на 24 языках мира.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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