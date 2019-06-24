Под Красноярском дети отравились из-за немытой посуды

12 детей заболели острой кишечной инфекцией в детском лагере под Красноярском, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

ЧП произошло в детском оздоровительном лагере "Сосновый бор" в Сухобузимском районе края.

- Санитарно-эпидемиологическое расследование выявило нарушения в части режима мытья кухонной посуды, контроля за работой персонала на пищеблоке, и другие, - рассказали в ведомстве.

После случившегося лагерь закрыли. Руководство "Соснового бора" приняло решение досрочно завершить первую смену и вывезти детей из лагеря.