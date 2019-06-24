Прокуратура проверит омскую школу, где с потолка падает штукатурка

Прокуратура Омской области начала проверку по факту осыпающейся штукатурки в спортзале школы Марьяновского района. Тревогу забили родители сельских ребятишек.

- В соцсетях появилась информация, что спортзал школы находится в ненадлежащем состоянии и из-за ветхости может быть опасным для учеников, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко. - Это стало поводом для оперативной проверки.

Прокуроры выяснили, что главная проблема сельской школы - в протекающей крыше, которая оказалось совершенно неспособной противостоять затянувшейся дождливой погоде. Потолки начали отсыревать, а в результате посыпалась штукатурка. Хорошо еще, что никто не пострадал.

- Тем не менее проверка даст оценку законности действий ответственных лиц. И станет основанием для того, чтобы к началу учебного года все нарушения были полностью устранены, - пояснил Дмитрий Павленко.