Путин сдал ЕГЭ на 300 баллов в Томске

Томский выпускник Александр Путин намерен поступать в Московский физико-технический институт. Как передает РИА Новости со ссылкой на директора "Северской гимназии" Ирину Мирошникову, отличник хочет связать свою жизнь с космической отраслью.

Как ранее рассказали в пресс-службе Департамента общего образования Томской области, ученик Северской гимназии стал единственным в регионе, кто получил максимально возможный результат на ЕГЭ. Он сдал на 100 баллов экзамены сразу по трем предметам: физике, русскому языку и математике.

По словам Ирины Мирошниковой, Александр Путин, несмотря на технический склад ума, имеет разносторонние интересы. Например, занимается музыкой, получил звание кандидата в мастера спорта по полиатлону. Педагог уверена, что высокий результат на ЕГЭ - это еще и заслуга родителей выпускника.