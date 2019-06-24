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24.06.2019 16:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учитель истории пешком дошел от Подмосковья до Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Учитель истории, блогер, путешественник Андрей Шарашкин пешком дошел от Подмосковья до Барабинска Новосибирской области и держит курс на Новосибирск.

На страничке группы "Пешком по России" в соцсети  "ВКонтакте", сказано, что в каждом городе Андрей Шарашкин посещает музеи, памятные места, встречается с местными жителями, общается. Параллельно собирает историческую информацию. Как отметил сам путешественник, его цель - изучить историю страны, познакомиться с населенными пунктами. Пешком, по его словам, больше увидишь и не пропустишь ничего.

Фото: iStock
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53-летний учитель начал свой путь из города Жуковского в Московской области 2 июня 2018 года. За пять лет он рассчитывает пройти более 37 тысяч километров. Чтобы дойти до Новосибирской области, ему потребовался год. За это время пройдено более семи тысяч километров.

Шарашкин не забывает вести свой блог, размещает "дорожные" фотографии в группе "Пешком по России", пишет книгу. В районе Барабинска он снял видео, в котором рассказал, что "идет потихонечку, кругом одни поля и болота". "Тучка впереди меня идет, сзади тучек нет. Вроде началось лето", - сказал путешественник.

Кстати, в Новосибирской области блогер сделал крюк в четыре километра и завернул в село Кожурла, так как оно основано в конце 19 века и "в нем есть что посмотреть". "Сделаю фотографии и покажу, какие здесь есть красоты", - сообщил Андрей Шарашкин.

С собой у него рюкзак, палатка, спальник, коврик, газовая горелка, продукты, вещи.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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