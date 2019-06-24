В Братске восемь человек отравились шаурмой

Восемь жителей Братска попали в городскую больницу №5 с признаками острой кишечной инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Начатое ведомством расследование выявило, что все пострадавшие покупали шаурму в одной из закусочных города.

- В работе закусочной выявлены многочисленные нарушения: отсутствие моечных ванн для обработки продуктов сырья, раковины для мытья рук. Нет дезинфицирующих средств, в помещении замечены насекомые, а у персонала отсутствуют медицинские книжки, - отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что деятельность закусочной временно приостановлена.