В шести томских медорганизациях прошли обыски по делу о картеле

Сотрудники Следственного управления СКР по Томской области совместно с оперативниками регионального управления ФСБ провели обыски в шести медицинских организациях. Как передает ТАСС, причиной стал картельный сговор, благодаря которому подозреваемые незаконно заработали 1,3 миллиарда рублей.

По версии следствия, предметом картельного сговора стали торги на поставку медицинских изделий. Ряд сотрудников учреждений, где проходили обыски, по версии следствия, создали видимость конкуренции и обеспечили минимальное снижение первоначальной цены госконтрактов на поставку оборудования. Возбуждено уголовное дело по статье об ограничении конкуренции.

В создании картельного сговора следователи подозревают сотрудников шести организаций. Однако не исключается, что к нему были причастны и работники Томской областной клинической больницы, Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и администрации Томской области.

Впервые об этом сговоре компаний с целью ограничения конкуренции заявили в областном управлении Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, незаконная схема обогащения действовала как минимум с 2014 по 2017 год. Ее участники использовали одну совокупность IP-адресов, телефонных номеров и адресов электронной почты. При этом десять человек одновременно являлись работниками нескольких организаций, входивших в состав картеля.