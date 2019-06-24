Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и "Искандер-М"

В министерстве обороны России рассказали некоторые подробности о первом дне внезапной проверки боеготовности войск и сил Центрального военного округа (ЦВО). В понедельник, после того как главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин поручил руководству Минобороны провести такую проверку, войска округа сразу были подняты по тревоге. Подразделения в течение дня совершали марши в назначенные районы сосредоточения на штатной технике.

Так, в республике Хакасия и в Саратовской области расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 соединений противовоздушной обороны выдвинулись в назначенные позиционные районы. После занятия позиций им предстоит отработать учебно-боевую задачу по прикрытию важных государственных объектов от средств воздушного нападения противника.

В то же время вооруженная комплексами "Искандер-М" ракетная бригада в Свердловской области завершила перебазирование в район боевого предназначения. После чего военнослужащие приступили к инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, организовали систему всестороннего обеспечения. Отмечается, что в ходе проверки расчеты комплексов выполнят групповые и одиночные ракетные удары по целям, имитирующим командные пункты, аэродромы и другие критически важные объекты условного противника.

Под Самарой военнослужащие миротворческой бригады на полигоне отработали учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, были созданы буферные зоны между противоборствующими сторонами.

Напомним, в понедельник утром министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа, которая продлится с 24 по 28 июня.

По замыслу масштабного учения - в полном составе в высшую степень боевой готовности приведены органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлечены некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Еще одна цель проверки - определение степени подготовленности войск к участию в предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

По данным военных, проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Будут задействованы более 35 полигонов.