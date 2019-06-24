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24.06.2019 12:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки

Текст: Иван Петров

В более чем 50 учениях на 35 полигонах России будут задействованы войска, которые примут участие в объявленной в понедельник внезапной проверке. Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

По его словам, основные усилия проверки, которая пройдет в период с 24 по 28 июня, будут сосредоточены на определении готовности органов управления качественно спланировать и применить подчиненные войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций. Кроме того, руководство военного ведомство намерено оценить способность войск по формированию самодостаточных группировок, готовых гарантированно решить поставленные задачи.

"Кроме того будут отработаны задачи по усилению охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороне, пресечению террористических угроз, уничтожению незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил. Обращаю особое внимание на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", - отметил министр обороны.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Сергей Шойгу также поручил о внезапной проверке боеготовности войск и сил Центрального военного округа проинформировать иностранных военных атташе. Поручение министр адресовал своему заместителю Александру Фомину.

Напомним, в понедельник стало известно о начале внезапной проверки боеготовности в войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО). Это особый вид масштабных учений, которые объявляются внезапно, чтобы оценить готовность войск к выполнению возложенных на них задач.

Решение о внезапной проверке в ЦВО принял Верховный Главнокомандующий Владимир Путин.

По замыслу внезапной проверки с 06:00 понедельника в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Мероприятие, по словам Сергея Шойгу, направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны УрФО
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