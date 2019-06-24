В России началась внезапная проверка боеготовности

В Центральном военном округе (ЦВО) в понедельник была объявлена внезапная проверка боеготовности. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ, по тревоге были подняты войска и силы городах.

"Данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе", - заявил глава Минобороны, добавив, что в регионе сохраняются серьезные террористические угрозы.

По замыслу внезапной проверки с 06:00 понедельника в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, а также часть войск и сил Южного и Восточного военных округов. Также во внезапной проверке задействованы отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации, привлекаются и некоторые соединения центрального подчинения.

Кроме того, в ходе проверки будет определена степень готовности войск и сил к предстоящему стратегическому командно-штабному учению "Центр-2019".

Тренировки войск ЦВО пройдут до 28 июня. В ходе них будет проведено порядка 50 учений на более чем 35 полигонах.