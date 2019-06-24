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24.06.2019 22:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заявление об уходе

Глава Ингушетии решил уйти с поста
Текст: Юрий Политов
Российская газета - Столичный выпуск № 135(7893)
Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти с поста главы Ингушетии. "Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - заявил он в видеообращении, которое в понедельник вечером было опубликовано на официальном сайте главы региона.

Пятиминутное видео Юнус-Бек Евкуров начинает с благодарности жителям республики "за поддержку во всех начинаниях". Он также говорит о том, что за прошедшие годы в регионе удалось победить терроризм. "Мы вместе с вами проделали огромный путь. Совместно с органами правопорядка мы победили такое явление, как терроризм, минимизировали экстремизм. И самое главное, добились мира", - сказал Евкуров. Отметил он и позитивные социально-экономические изменения - "построили и продолжаем строить школы, детские садики, больницы, спортивные объекты, дороги".

Юнус-Бек Евкуров руководит республикой больше десяти лет

Ингушетией Юнус-Бек Евкуров руководит больше десяти лет, с ноября 2008 года. В обращении к жителям он напомнил, что в сентябре прошлого года депутаты Народного собрания переизбрали его главой региона на новый срок (в республике проходят непрямые губернаторские выборы) и что по закону его полномочия истекают в 2023 году. Решение уйти с поста досрочно Евкуров назвал непростым и объяснил его разобщенностью в обществе в регионе и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

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"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", - сказал Евкуров. "Я свой выбор сделал, - продолжил он. - Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики".

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