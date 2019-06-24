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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Стало известно, кто напал на сотрудников ДПС в центре Грозного. "Это житель Чечни 1997 года рождения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД республики.

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Напомним, инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Асланбека Шерипова. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Hyundai и попросили водителя предъявить документы. Находивщийся за рулем машины мужчина ударил полицейского ножом.

В ответ стражи порядка применили табельное оружие. Водитель скончался от полученных ранений. В его автомобиле нашли гладкоствольное ружье. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов после оказания первой помощи был доставлен в больницу. Его состояние стабильное.

Силовики сейчас устанавливают связи напавшего с экстремистскими и террористическими организациями.

Происшествия Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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