Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Стало известно, кто напал на сотрудников ДПС в центре Грозного. "Это житель Чечни 1997 года рождения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД республики.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Асланбека Шерипова. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Hyundai и попросили водителя предъявить документы. Находивщийся за рулем машины мужчина ударил полицейского ножом.

В ответ стражи порядка применили табельное оружие. Водитель скончался от полученных ранений. В его автомобиле нашли гладкоствольное ружье. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов после оказания первой помощи был доставлен в больницу. Его состояние стабильное.

Силовики сейчас устанавливают связи напавшего с экстремистскими и террористическими организациями.