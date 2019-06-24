В Москву из Сирии вернулись пять российских девочек-сирот

В Россию рейсом из Сирийской Арабской Республики вернулись пятеро детей-сирот, погибшие родители которых ранее вывезли несовершеннолетних заграницу. Об этом глава Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в VK.

Самолет сел в аэропорту Внуково, на его борту были пятеро сестер, самой младшей из которых исполнилось два года. С просьбой вернуть их на родину обратились родственники из Надтеречного района ЧР.

- Тяжелыми усилиями удалось добыть информацию, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии. В результате принятых мер нам удалось решить все организационно-правовые вопросы и вернуть детей в Россию. Им предстоит пройти трудный путь реабилитации и привыкания к мирной жизни, - заявил глава региона.

При этом он добавил, что родители девочек погибли во время вооруженного конфликта на территории Сирии.

Всего с 2017 года из Сирии и Ирака были вывезены 158 человек. Из них 137 ребенка и 21 женщина. Это жители Дагестана, Чечни, Ингушетии, Тверской, Тюменской, Пензенской, Ярославской, Брянской, Волгоградской областей, Москвы, Нижневартовска, Владивостока, Башкортостана, а также Казахстана и Узбекистана.