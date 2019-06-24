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24.06.2019 12:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Беглов предложил Матвиенко вновь представлять Петербург в Совфеде

Текст: Галина Мисливская
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе личной встречи в понедельник предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко войти в тройку кандидатов в сенаторы от Северной столицы.
Фото: youtube Фото: youtube
Фото: youtube

Согласно закону о порядке формирования верхней палаты российского парламента, каждый регион представляют два сенатора - одного делегирует региональное заксобрание из числа своих депутатов, второго наделяет полномочиями глава региона. При подаче документов на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы он представляет сведения на трех потенциальных сенаторов с учетом требований ценза оседлости в регионе.

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"Сегодня масштабные задачи перед городом, которую поставил президент. Без сильной команды решать ее трудно, - приводит ТАСС слова Беглова. - Я бы предложил бы вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, и дальше представлять Петербург в Совете Федерации".

Глава Совфеда согласна продолжить работу в верхней палате парламента. "Спасибо за предложение, служить городу - великая честь", - отметила она.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Я уверена, что мы сможем "двойной тягой" сделать многое для города. Для меня это возможность дальше послужить городу", - заключила спикер СФ.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Избранный глава города должен будет назначить сенатора от исполнительной власти региона в течение трех дней после инаугурации.

Валентина Матвиенко представляет исполнительную власть Санкт-Петербурга в Совете Федерации с 2011 года. В том же году она была впервые избрана председателем верхней палаты российского парламента. В случае победы Александра Беглова на выборах губернатора Северной столицы она будет наделена сенаторскими полномочиями на новый пятилетний срок, а Совет Федерации проведет голосование по кандидатуре спикера.

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