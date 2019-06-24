Дачу Анны Ахматовой в Комарово не пустят с молотка, как собирались еще совсем недавно. В Смольном заявили, что вопрос решен: писателей отсюда уже никто не прогонит.

В минувшее воскресенье исполнилось 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой. День рождения поэта отмечали традиционным литературным вечером в Комарово, возле "будки" - так Анна Андреевна называла дачу, которую ей в 1955 году предоставил Литфонд. На этот раз праздник был особенно радостным - не только круглая дата, но и важная победа городских властей.

Материал о даче Анны Ахматовой вышел в No130 (7888) "Российской газеты" от 19 июня 2019 года.

- Я счастлив, - улыбается председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. - Мы больше не изгнанники. Избушка и стол - это все, что нужно писателю, не надо ни ковров, ни хрусталей...

Валерий Попов знает, о чем говорит. На веранде "зеленой будки" он сам написал несколько книг. Здешняя атмосфера располагает к творчеству, это могут подтвердить многие писатели, квартирующие на даче Ахматовой - она по сей день сдается литераторам.

Между тем все могло быть совсем иначе. Накануне юбилея Анны Ахматовой стало известно, что Росимущество (оно в последние годы является владельцем этой и других литераторских дач в Комарово) намерено выставить участок с домиком на аукцион. Желающих купить участок в сосновом лесу на берегу Финского залива и возвести на месте деревянного домишки современный коттедж было бы немало. Но в ситуацию оперативно вмешались городские власти.

- Это наше историческое достояние, наша память, наша история. Мы не допустим, чтобы "будка" была продана с торгов, - заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

И слово сдержал. Для того чтобы разрешить ситуацию, потребовалось всего несколько дней. После переговоров Смольного с Росимуществом решено - дача Ахматовой (а вместе с ней еще пять писательских дач) передается в собственность Санкт-Петербурга. Затем комитет имущественных отношений предоставит домики в пользование Союзу писателей, причем на максимально льготных условиях.

Прямая речь

Сергей Арно, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга:

- Дача Ахматовой - достояние страны, потерять ее было бы трагедией для российской культуры, преступлением перед потомками. И прекрасно, что наш Смольный ее отстоял! В ближайшие годы в жизни "ахматовской будки" ничего не изменится. Здесь по-прежнему будут жить и творить литераторы. и пусть усть, как десятки лет подряд, здесь и впредь рождаются новые книги! Только так дача Ахматовой будет продолжать по-настоящему жить.

Яков Гордин, историк, публицист:

- Конечно, в "будке" нужно было делать музей Анны Ахматовой с самого начала. С Комарово связана большая - и далеко не худшая - часть ее жизни. . Настоящих мемориальных объектов, сохранивших атмосферу живших в них великих людей и потому оказывающих совершенно особое психологическое воздействие, у нас совсем немного. А Ахматова - без сомнения великая фигура нашей истории, не только в культурном, но и в общественном, и в нравственном плане.