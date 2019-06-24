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24.06.2019,  
13:18
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

На Балтфлот прибыл второй ракетный корабль проекта "Каракурт"

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В главную военно-морскую базу Балтийского флота - город Балтийск прибыл для прохождения программы испытаний новейший малый ракетный корабль (МРК) "Советск" проекта 22800 "Каракурт".

МРК построен на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота. Головной корабль этого проекта - МРК "Мытищи" - вошел в состав Балтийского флота в конце прошлого года.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, "Советск" по плану до конца 2019 года войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Новому кораблю предстоит пройти заводские ходовые и государственные испытания в морских полигонах флота, это обязательный этап, завершающий строительство любого корабля. Экипаж вместе с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов в море.

В частности, будут проверяться работа силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Пройдут скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, а также стрельбы по морским и воздушным мишеням.

Испытания новой техники для ВМФ России и иностранных государств проходят в морских полигонах Балтфлота регулярно. Их проведение обеспечивают корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация БФ.

Справка "РГ"

МРК проекта 22800 - многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны. Их особенность - высокие показатели мореходности, управляемости. Оснащены современными комплексами управления, РТВ, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными ЗРК.

Имеют отечественную энергетическую установку на базе трех дизельных двигателей М-507Д-1 и трех дизель-генераторов ДГАС-315. Основа вооружения - комплекс высокоточного ракетного оружия: универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и (или) "Оникс".

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