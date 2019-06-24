На Конкурсе Чайковского продолжается 1 тур в номинации "медные духовые"

Один из главных принципов нынешнего Конкурса Чайковского, установленных для членов жюри, ‑ присутствие на всех прослушиваниях в полном составе ‑ исполняется неукоснительно. Пока никто не сошел с дистанции, хотя, по восемь часов в день слушать 16 конкурсантов ‑ задача не из легких.

Наполненность зала Капеллы публикой осталась на уровне первого дня, и атмосфера здесь камерная. Жаль, что много свободных мест, ведь здесь есть, кого послушать и на что посмотреть.

Во второй день конкурса выступили четыре трубача, четыре валторниста, пять тромбонистов и три тубиста. Конкурсные прослушивания открылись выступлением 27-летнего тромбониста из США Джона Ромеро.

Концертмейстер группы тромбонов в Метрополитен-опере еще раз подтвердил, что исполнительский уровень тромбонистов на конкурсе остается на высоте. Выступать первым ‑ двойное испытание. Музыкант начал несколько нервно, продолжил деликатно, а закончил виртуозно. Кто-то в зале даже выразительно прокомментировал: "Быстрый!".

Конкурентами Ромеро в этот день стали американец Келтон Кох, итальянец Диего ди Марио, англичанин Майкл Бьюкенен и француз Бенуа Дехейн.

Элегантного, длинноногого и тонкого (во всех смыслах этого слова) музыканта Келтона Коха можно назвать олицетворением своего инструмента. Это просто человек-тромбон! Он единственный играл Концерт Томази - довольно сложное сочинение, требующее от исполнителя глубокого певучего звука. Со следующего концертного сезона музыкант станет артистом Симфонического оркестра Венской филармонии, в котором когда-то председатель жюри конкурса Йен Боусфилд работал концертмейстером. Может быть, поэтому он так улыбался во время исполнения Коха ‑ доброжелательно, сдержанно, по-английски?

26-летний Майкл Бьюкенен, еще один тромбонист оркестра Венской филармонии, выступавший под номером 26, сначала доказал, что прослушивание в седьмой раз Симфонии Перголези может принести удовольствие, а затем спел и станцевал Концерт Грёндаля. Бьюкенен принадлежит к той редкой категории музыкантов, чье появление на сцене становится глотком свежего воздуха. Не удивительно, что в 2015 году на Международном конкурсе ARD в Мюнхене он получил приз зрительских симпатий.

Первый тромбон Национального симфонического оркестра RAI экспансивный Диего ди Марио исполнил академичную программу (вторым произведением он выбрал Концертино Ф. Давида). Хотелось бы отметить его прекрасного концертмейстера - Хилари Басси.

Интересно было услышать также и масштабную игру 25-летнего тромбониста Бенуа Дехейна ‑ музыканта с мощной диафрагмой.

Для валторнистов и трубачей в целом этот день стал не самым удачным. Создалось впечатление, что выступают просто хорошие оркестранты, которые решили попробовать свои силы на поприще сольного исполнительства, что само по себе не плохо, но для уровня такого конкурса все-таки маловато.

Так, Алексей Иванов, трубач с прекрасным звуком, техникой и т.д., к сожалению, показал не лучший результат - переволновался, хотя и держался на сцене нарочито уверенно. У этого 24-летнего артиста Мариинского театра, безусловно, впереди блестящая карьера. А пока что, похоже, победила его подвижная нервная система. Возможно, поникшее после его выступления жюри даст трубачу еще один шанс? Выступающий следом ровесник Иванова Стивен Франклин играл, хоть и стабильнее, но бледнее.

А 26-летний Жасулан Абдыкалыков и вовсе испортил кульминацию в проникновенной "Легенде" Энеску - сочинении, которое до сих пор звучит очень современно, несмотря на то, что написано в начале XX века.

Выступавший под номером 25 концертмейстер труб Симфонического оркестра Мариинского театра Николай Странатковский лишний раз доказал, что у наших трубачей есть прекрасные данные, но нет стабильности. Впрочем, кажется, 27-летнему музыканту удалось реабилитироваться благодаря неординарному исполнению "Каскадов" Визутти и "Легенды" Энеску.

Обязательной пьесой у валторнистов заявлено красочное скерцо "Охота" Виталия Буяновского - выдающегося представителя валторновой школы Петербурга. Это сочинение искрится юмором и требует от исполнителей куража. Сегодня, к сожалению, этого куража не хватило ни концертмейстеру Симфонического оркестра Мариинского театра Захару Кацманау, ни артисту Заслуженного коллектива России Олегу Скроцкому, ни солисту Датского Королевского оркестра в Копенгагене Клаудио Флюкигеру.

Лишь 21-летний английский валторнист Бенджамин Голдшейдер, выступавший предпоследним, попытался передать юмор этой пьесы. Что ж, видимо, англичане лучше разбираются в охоте, чем петербуржцы. Хотелось бы также отметить внешний вид Голдшейдера, продемонстрировавшего уважение к публике, жюри и мероприятию в целом своим элегантным костюмом и "ослепительными" туфлями. Вот умеют же англичане себя подать! Кроме того, этот музыкант обладает еще одним очень ценным качеством - харизмой. Когда он играет или кланяется, то кажется, что делает он это для тебя лично. Что ни говори, а это подкупает.

Каждый из выступавших в этот день тубистов заслуживает упоминания.

Даниэль Барт, артист филармонического оркестра Мюнхенской академии, со вкусом сыграл Шумана. Кто же лучше немца поймет и сыграет музыку немца? Разве что немец, испытавший глубокое и сильное чувство, которое, вероятно, у этого 23-летнего музыканта еще впереди.

Японец Томоки Натсум, стипендиат фонда Yamaha. Этот музыкант заполнил все своим звуком. Когда он играл, то резонировал пол под ногами.

Завершился же второй вечер первого тура выступлением 26-летнего Энрике Сантос Косты, исполнившего в качестве пьесы по выбору шуточное Каприччио Пендерецкого. И те зрители, которые не досидели до конца, не услышали, как португалец Сантос Коста разговаривает, ворчит и ругается на тубе по-польски.