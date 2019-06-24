На Василевском острове Петербурга появятся новые общественные пространства

В Петербурге на Васильевском острове появятся новые зоны общественного притяжения. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с местными жителями.

В частности, новую жизнь начнет Андреевский рынок, один из старейших в городе. Сейчас в комплексе проводится масштабная реконструкция. В обновленных зданиях разместится торговая зона, фуд-корт, площадка для проведения концертов и фестивалей. На подходе к рынку может появиться небольшая пешеходная зона: Волжский переулок, который соединяет комплекс с Большим проспектом Васильевского острова, хотят сделать пешеходным.

Учитывая, что рынок сохранит свою основную функцию, на объекте предусмотрят места для фермеров и садоводов. Смольный окажет содействие инвестору - поможет согласовать историческую вывеску.

Планируется, что обновленный Андреевский рынок откроется осенью 2019 года.

-Городу нужны современные и комфортные рынки, - отметил Александр Беглов.

Совсем другого плана общественное пространство недавно появилось в помещении библиотеки "На Морской". Здесь открылось творческое пространство #МОРЕРЯДОМ. Планируется, что здесь будут проходить кинопоказы, выставки и презентации. Помещение библиотеки полностью отремонтировано в рамках проекта "Твой бюджет".