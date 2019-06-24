Петербургских подружек нерпу и тюленя выпустят на волю

Кольчатую нерпу и серого тюленя, которых спасли специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, сегодня выпустят в Финский залив, то есть в их естественную среду обитания. Об этом корреспонденту "РГ" рассказала научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

Кольчатая нерпа Нерва и самка серого тюленя Окунева успели стать подружками, пока находились в центре под присмотром ученых. Чтобы животные скорее отвыкали от человека, специалисты решили поселить их вместе. Первой шаг к дружбе сделала кольчатая нерпа: зоологи отмечают, что эти животные более контактные и уверенные в себе. Но останутся ли выпущенные на свободу звери друзьями - большой вопрос.

- Скорее всего - нет, - говорит Елена Андриевская. - По всей вероятности, они, как животные нестайные, сразу расстанутся. Во всяком случае, зарубежный опыт показывает, что в подобных случаях происходит именно так. Нерпу Нерву и тюленя Окуневу подружила ситуация: мы специально поместили их вместе, поскольку знали, что на берегу Финского залива нерпы и тюлени часто устраивают совместные залежки, то есть в дикой природе они прекрасно ладят.

Но добрососедство еще не означает крепкую дружбу.