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24.06.2019 08:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцы поделились фотографиями с "Алых парусов"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге завершился праздник выпускников "Алые паруса". До четырех часов утра в центре города продолжалось грандиозное шоу и сейчас пользователи социальных сетей делятся самым яркими событиями праздника.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Бриг "Россия" прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за девять лет символом праздника стал бриг "Россия" под триколором. Раньше в "Алых парусах" принимал участие шведский корабль "Tre Kronor", но в прошлом году городские власти приняли решение найти отечественный корабль. В итоге парусник переделали из бывшего рыбацкого сейнера. Появление брига на "Алых парусах" - это всегда апогей праздника, но в этот раз корабль встречали особенно тепло.

Вообще-то в Петербурге действует закон о тишине и все городские мероприятия прекращаются в 23.00. Но на "Алые паруса" - особая ситуация. Здесь залпы салюта появились после 00.40. Это, в общем-то оправданно, учитывая, что сейчас в Северной столице белые ночи и на пару часов смеркается только после полуночи.

Салют традиционно запускают с Петропавловской крепости. Первая городская достопримечательность озаряется тысячами огней.

В этом году в "Алых парусах" приняли участие свыше 33 тысяч петербургских школьников. Для них на Дворцовой площади почти всю ночь шел концерт. Но даже самые преданные любители музыки не удержались от фото на фоне фейерверка.

Салют в ночь "Алых парусов", казалось, осветил весь центр города. Наблюдали его по-разному, кто-то даже терял равновесие.

На праздник приезжают со всего мира. В этом году число гостей "Алых парусов" превысило полтора миллиона человека. Многие следили за шоу с набережных.

А самые отчаянные забирались на крышу.

Такое внимание к празднику неудивительно, ведь "Алые паруса" - это, пожалуй, самая красивая ночь в году.

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