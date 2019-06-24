Псковского подростка задержали за убийство матери друга

В Псковской области задержали 14-летнего подростка, которого следователи заподозрили в убийстве женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июня в городе Гдове, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, 14-летний местный житель пришел в дом к своему другу и напал на его мать с ножом и топором.

Женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось. Она скончалась от многочисленных колото-резаных и рубленых ран.

Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы, выясняются мотивы преступления.