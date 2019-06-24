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24.06.2019 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Псковского подростка задержали за убийство матери друга

Текст: Ульяна Вылегжанина (Псковская область)

В Псковской области задержали 14-летнего подростка, которого следователи заподозрили в убийстве женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

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Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июня в городе Гдове, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, 14-летний местный житель пришел в дом к своему другу и напал на его мать с ножом и топором.

Женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось. Она скончалась от многочисленных колото-резаных и рубленых ран.

Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы, выясняются мотивы преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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