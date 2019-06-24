Российские ученые разработали лунного робота-геолога

Ученые из Санкт-Петербурга и Москвы разработали лунного робота-геолога. Эту технологию можно будет использовать для мобильных роботов-помощников на стадии построения базы на Луне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики Александра Лопоту, проект создан совместно с Институтом геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук.

В перспективе мобильного робота-геолога можно будет применять в лунных миссиях. Он оснащен большим количеством научного оборудования для проведения исследований на Луне, в том числе и установкой для бурения скважин.

Кстати, не так давно начальник сектора Научно-производственной организации имени С.А. Лавочкина Евгений Власенков рассказывал, что на предприятии ведут научно-исследовательские работы по созданию лунохода-геологоразведчика.