В Архангельске заложили северное судно XVI века

В Архангельске заложили традиционное северное судно - поморский коч: на таких парусниках жители побережья Белого моря осваивали арктические просторы с XVI века. Строительством судна занимаются архангельские энтузиасты - проектировщики, конструкторы и дизайнеры. Закладка прошла в рамках II Международного форума "Судостроение в Арктике".

Проект "Поморский коч" - симбиоз прошлого и настоящего, основной целью которого в дальнейшем является формирование межрегионального экспедиционного маршрута вдоль арктического побережья по объектам историко-культурного наследия Русского Севера.

- У нас на севере суда строились по чертежам, но, к сожалению, их сегодня не осталось. Остались только архивные заметки. Они свидетельствуют о тех или иных навыках, а также возможностях древесины в Поморье, - отмечает руководитель строительства Глеб Плетнев. - Мы опираемся на эти описания и с учетом технологий и оборудования стараемся воссоздать внешний вид судна.

Поморский коч планируется построить за полтора-два года, это будет палубное судно с экипажем 12 человек. Длина будущего коча - 19,2 метра, ширина - 5,9 метров.

- Больших проблем в проектировании не возникало. Правда, в отличие от старинных судов, коч будет оборудован механической установкой, - рассказал проектировщик-конструктор Егор Ватлецов.

Основное назначение судна - экспедиции в Арктических широтах. Срок эксплуатации - 10-15 лет.

Напомним, "Поморский коч" - это уже третий проект по возрождению судостроения в Поморье за последние два года: в 2017 году яхтсмены из России построили в архангельском селе Лешуконском поморский карбас, а затем прошли на нем по Белому морю до Соловков под флагами "Российской газеты" и журнала "Родина". Через год руководитель проекта Евгений Шкаруба получил национальную премию Русского географического общества "Хрустальный компас", а в этом году заявил о строительстве нового судна - поморской шхуны, закладка которой запланирована на осень.