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24.06.2019 19:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Щебенка вместо платформы

В Карелии сельчане вынуждены прыгать из поезда на склон
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
Жители карельского поселка, рискуя собственным здоровьем, вынуждены, высаживаясь из пассажирского поезда, выпрыгивать на склон со щебенкой. Для всего состава не хватает оборудованной платформы.

Поселок городского типа Муезерский находится в 375 километрах к северо-западу от Петрозаводска. Здесь проживает около трех тысяч человек. И основной вид транспорта - железнодорожный. Однако сесть в поезд и выйти из него для жителей Муезерского не так-то легко. Шесть вагонов останавливаются вне перрона, прямо на железнодорожной насыпи. Женщинам с детьми, с колясками и тяжелыми сумками приходится балансировать по камням, стараясь не повредить ноги. Такое "путешествие" дается трудно здоровому человеку, что уж говорить о людях, например, с ограниченными возможностями.

Фото: iStock
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Данная тема стала предметом разговора и в единый день приема граждан. В поселке Муезерском их принимал сам глава республики Артур Парфенчиков. Депутат местного совета Инна Хохлун рассказала о проблеме с железнодорожной платформой. Ее длина не соответствует протяженности состава.

Есть и другое неудобство - график поезда. Он ходит всего два раза в неделю, а летом - три. Жители Муезерского просят сделать трехразовое сообщение с Петрозаводском круглогодичным.

Как выяснилось, вопрос увеличения количества поездов на участке Петрозаводск-Костомукша, который как раз и проходит через поселок Муезерский, с компанией-перевозчиком рассматривали неоднократно. Однако там считают, что назначение дополнительных поездов по маршруту возможно лишь при полном возмещении выпадающих доходов из республиканского бюджета. Причина в том, что пассажиропоток на этом участке незначительный, и пускать туда дополнительные составы компании невыгодно.

В чем выход? Власти Карелии считают, что нужно развивать автобусное сообщение, особенно после того, как в федеральную собственность передали часть дороги от трассы "Кола" до Костомукши. Сейчас начали ее реконструкцию. После приведения в порядок автомобильной дороги автобусное сообщение можно рассматривать в качестве альтернативного железнодорожному транспорту. Однако и вопрос с перроном на станции Муезерская не оставят без внимания. До конца лета нормальная железнодорожная платформа в Муезерском все же появится.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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