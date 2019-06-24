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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти 5 человек ранены, один скончался в ДТП с двумя иномарками

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Тихвинском районе Ленинградской области на трассе "Вологда - Новая Ладога" пять человек получили травмы, один погиб при стокновении двух иномарок. Причиной ДТП стало то, что водитель одной из машин не уступил дорогу.

На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 432-м километре трассы столкулись Kia и Renault. По предварительным данным, 63-летний водитель корейской иномарки не предоставил преимущества в движении Renault. В результате машины столкнулись на полной скорости. 

Наибольший удар пришелся по детищу французского автопрома. С тяжелыми травмами госпитализировали двух девочек 14-ти и пяти лет, также сильные повреждения получила 39-летняя водитель авто. В салоне от полученных травм женщина-пассажир, ее личность пока не установлена. В региональном управлении ГИБДД говорят, что погибшей около пятидесяти лет.

В Kia травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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