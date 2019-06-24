В Ленобласти 5 человек ранены, один скончался в ДТП с двумя иномарками

В Тихвинском районе Ленинградской области на трассе "Вологда - Новая Ладога" пять человек получили травмы, один погиб при стокновении двух иномарок. Причиной ДТП стало то, что водитель одной из машин не уступил дорогу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 432-м километре трассы столкулись Kia и Renault. По предварительным данным, 63-летний водитель корейской иномарки не предоставил преимущества в движении Renault. В результате машины столкнулись на полной скорости.

Наибольший удар пришелся по детищу французского автопрома. С тяжелыми травмами госпитализировали двух девочек 14-ти и пяти лет, также сильные повреждения получила 39-летняя водитель авто. В салоне от полученных травм женщина-пассажир, ее личность пока не установлена. В региональном управлении ГИБДД говорят, что погибшей около пятидесяти лет.

В Kia травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир.