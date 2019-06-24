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24.06.2019 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге ликвидировали канал нелегальной миграции

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургская полиция пресекла деятельность организованной группы, которая легализовала незаконных мигрантов. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, операция проводилась совместно с сотрудниками регионального УФСБ, уголовное дело возбуждено по статье 322.1 УК РФ "фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ".

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Как установлено в ходе оперативных разработок, канал нелегальной миграции из стран средней Азии и ближнего Востока пользовался большим спросом - в среднем в день поступало до 50 заказов. Для мигрантов в специальной подпольной типографии изготавливали поддельные паспорта, водительские удостоверения, трудовые договоры‚ миграционные карты и другие документы, необходимые для работы и проживания на территории РФ. Стоимость услуг варьировалась от одной до сорока тысяч рублей.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- Изготовление документов происходило по желанию заказчика с полным изменением установочных данных, а также сменой национального признака, - рассказали в Главке. - Впоследствии документы сбывались мигрантам, в том числе возможным участникам запрещенных организаций, благодаря чему им удавалось уйти от преследования со стороны правоохранительных органов различных стран, скрываясь на территории РФ.

В настоящее время задержан организатор указанной группы, 48-летний уроженец одной из северокавказских республик, он взят под арест. Его сообщник, 34-летний петербуржец, отвечавший за работу подпольной типографии, помещен под домашний арест.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Миграционный учет в России
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