В Петербурге ликвидировали канал нелегальной миграции

Петербургская полиция пресекла деятельность организованной группы, которая легализовала незаконных мигрантов. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, операция проводилась совместно с сотрудниками регионального УФСБ, уголовное дело возбуждено по статье 322.1 УК РФ "фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ".

Как установлено в ходе оперативных разработок, канал нелегальной миграции из стран средней Азии и ближнего Востока пользовался большим спросом - в среднем в день поступало до 50 заказов. Для мигрантов в специальной подпольной типографии изготавливали поддельные паспорта, водительские удостоверения, трудовые договоры‚ миграционные карты и другие документы, необходимые для работы и проживания на территории РФ. Стоимость услуг варьировалась от одной до сорока тысяч рублей.

- Изготовление документов происходило по желанию заказчика с полным изменением установочных данных, а также сменой национального признака, - рассказали в Главке. - Впоследствии документы сбывались мигрантам, в том числе возможным участникам запрещенных организаций, благодаря чему им удавалось уйти от преследования со стороны правоохранительных органов различных стран, скрываясь на территории РФ.

В настоящее время задержан организатор указанной группы, 48-летний уроженец одной из северокавказских республик, он взят под арест. Его сообщник, 34-летний петербуржец, отвечавший за работу подпольной типографии, помещен под домашний арест.