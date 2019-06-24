В Петербурге осудили водителя, специально насмерть сбившего пешехода

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который в прошлом году в Ломоносове специально сбил четверых человек. Один пешеход погиб от полученных травм, еще троим пришлось проходить долгое лечение.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, судили 35-летнего водителя автомобиля ГАЗ за убийство, совершенное общеопасным способом и покушение.

В ходе следствия было установлено, что мужчина, севший за руль автомобиля, был пьян. В баре, расположенном в доме номер 15 по улице Красноармейской города Ломоносова, водитель повздорил с посетителями и сотрудниками. Итогом ссоры стало предложение выйти на улицу и поговорить. Но дискуссии не получилось. Обиженный мужчина сел за руль и поехал прямо на своих оппонентов.

Суд счет вину мужчины доказанной и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.