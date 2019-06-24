В Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин

В Санкт-Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин. Его настоящее имя - Никита Демидов. По предварительным данным, музыкант скончался от острой сердечной недостаточности.

Об этом сообщается в его официальной группе в социальной сети. Там говорится, что болезнь вызвана врожденным пороком сердца.

Никита Демидов родился в Казахстане. Потом семья переехала в Омск, где он начал выступать в группе "Метресса", А четыре года спустя музыкант перебрался в Петербург. В Омске у него осталась мама.

В понедельник, 24 июня, поклонники простились с рэпером Порока Ронин.