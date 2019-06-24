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24.06.2019 22:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге выберут лучший двор

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге появится конкурс на самый красивый двор. В каждом из восемнадцати районов города будут выбраны по три двора-победителя, все они получат премии на дальнейшее благоустройство, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

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По данным пресс-службы администрации города, в Петербурге достаточно много активных горожан, которые готовы сами благоустраивать свои дворы.

Так, во время объезда Василеостровского района местные жители рассказали Александру Беглову, что намерены своими силами благоустроить порядка 40 дворов. Именно такие инициативы и будет поощрять конкурс.

Также в Петербурге будут пристальное внимание обращать на то, чтобы городские службы занимались благоустройством дворов синхронно. В частности, чтобы при оборудовании детских площадок сразу же станут устанавливать фонари и прокладывались дорожки. Комплексный подход в данном вопросе позволит быстро приводить дворы в порядок.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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