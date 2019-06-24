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24.06.2019 18:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Вологде появился памятник военному летчику Александру Клубову

Текст: Наталья Канова
Фото: Пресс-служба администрации Вологды Фото: Пресс-служба администрации Вологды
Фото: Пресс-служба администрации Вологды

В сквере в центре Вологды под звуки духового оркестра открыли памятник участнику Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза Александру Клубову.

По сообщению пресс-службы администрации Вологды, металлический бюст летчика отлили на том же заводе, что и скульптуру князя Владимира, которая установлена у стен Московского Кремля. Автор проекта, заслуженный художник России Елена Безбородова, представила молодого летчика-героя в пилотке, с медалями на груди. Гранитный постамент, на который в последствии установили бюст, украшен четырьмя фигурками истребителей и памятной табличкой.

Фото: Сергей Мачинский
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- Бюст получился точно таким, как я задумывала, - приводит пресс-служба слова Елены Безбородовой. - Хотелось сделать аскетичный, но одновременно "сильный" памятник молодому асу, который не раздумывая отдал бы свою жизнь за других. Четыре истребителя символизируют звено, которым он командовал. Кстати, это копии "Аэрокобры" - того самолета, на котором Александр Клубов сбил большую часть вражеских самолетов.

Александр Клубов родился 18 января 1918 года в деревне Яруново Вологодской губернии в бедной крестьянской семье. За годы Великой Отечественной войны совершил 457 боевых вылетов, лично и в составе группы сбил 50 самолетов противника. Возможно, он продолжил бы удачно атаковать вражеские самолеты, если бы не роковая случайность: 1 ноября 1944 года на одном из прифронтовых аэродромов Турне в Польше летчик погиб в ходе неудачного приземления после тренировочного полета на новейшем истребителе Ла-7. Сперва Александр Клубов был похоронен во Львове, но 22 июня 2001 года его перезахоронили на Введенском воинском кладбище Вологды.

Реконструировать сквер и установить памятник удалось благодаря активному участию бизнеса. На открытие приехал и племянник летчика-героя Владимир Клубов.

- Дядя Саша был очень скромным человеком, часто отказывался от своих побед в пользу товарищей. Открытие памятника важно не только для нашей семьи, но и для подрастающего поколения Вологды. В ситуации, когда в мире предпринимаются попытки стереть память о подвигах нашего народа, нужно этому что-то противопоставлять. Противопоставлять наших людей, которые отстояли весь мир.

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