В Заполярье замгубернатора отправлена в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник объявил об отставке своего заместителя Инны Погребняк, которая курировала социальный блок, в том числе и здравоохранение. Эти функции пока возложены непосредственно на региональное министерство здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

На оперативном совещании Андрей Чибис отметил, что экспресс-проверка показала, что его вводили в заблуждение относительно доходов медицинских работников. Как выяснилось, в регионе есть специалисты, которые получают минимальную зарплату.

- Пропорциональное соотношение между окладом и зарплатами, которые врачи получают, а именно - очень маленький оклад, не может нас устраивать по той простой причине, что это огромное поле для злоупотреблений руководством лечебных учреждений в отношении конкретных медицинских работников, - сказал Андрей Чибис.

Решение вопроса заработной платы медиков Чибис назвал первоочередной и поставил ее перед исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Дмитрием Панычевым.