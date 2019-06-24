Впервые символом "Алых парусов" стал российский бриг с портом приписки Санкт-Петербург

Праздник "Алые паруса" в Петербурге стал самым масштабным за всю историю. Его посетили свыше 1,45 миллиона человек. Со всей страны в Северную столицу съехались выпускники школ, также среди зрителей было много и тех, кто получил аттестат десять и даже двадцать лет назад, но сохранил веру в мечту, которую символизирует бриг с алыми парусами.

"Алые паруса" в этом году отмечают юбилей - 15 лет со дня возрождения праздника. Сама традиция встречать выпускной с парусником появилась в Городе на Неве в 1968 году. Праздник быстро стал популярным, причем настолько, что в 1979-м его перенесли в Сестрорецк. Технологии тех лет не позволяли проводить ночью столь массовые мероприятия. А в девяностые эта традиция и вовсе была прекращена. В 2005-м "Алые паруса" возродили и за 15 лет этот праздник приобрел поистине всероссийский масштаб.

"Алые паруса" в этом году отмечают юбилей - 15 лет со дня возрождения праздника

В этом году старт "Алым парусам" дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

- Дерзайте, мечтайте, любите и я надеюсь, что задуманные вами желания в эту ночь обязательно исполнятся. А мы желаем, чтобы вы были счастливы в будущем, чтобы вы имели успех. Вы вступаете во взрослую жизнь, перед вами открываются новые дороги и знайте - Петербург нуждается в вашем таланте, в вашей энергии и в вашей любви, - обратился к выпускникам действующий градоначальник.

Александр Беглов подчеркнул: в этом году "Алые паруса" - особенные, ведь символом праздника стал российский бриг с портом приписки Санкт-Петербург. Название у брига знаковое - "Россия".

- Отныне именно он будет нести алые паруса надежды и мечты, - отметил Александр Беглов.

Дело в том, что с 2010 года под алыми парусами в акваторию Невы заходил шведский бриг Tre Kronor, но в прошлом году городские власти приняли решение о том, что парусник должен быть российским. В итоге на роль символа "Алых парусов" был выбран бывший рыболовецкий сейнер. Несколько месяцев корабль переделывали под бриг и обшивали тиковым деревом. Получился двухмачтовый парусник, практически копия брига XIX века. Так, только площадь алых парусов, установленных на мачтах, составляет почти 900 квадратных метров. Корабль может выходить в море и развивать скорость до 16 узлов в час.

За несколько часов до прохода брига на Дворцовой площади развернулось музыкальное шоу. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Зара и другие звезды эстрады исполнили свои лучшие хиты. Выпускники школ наблюдали за действом на самой Дворцовой площади. Вход туда осуществлялся по пригласительным, чтобы не допустить столпотворения. Для туристов и гостей города были установлены экраны и большие колонки, через которые велась трансляция.

В Петербурге, как во многих других городах, нельзя устраивать массовые мероприятия после 23.00. Но в ночь "Алых парусов" традиционно делается исключение. Так, салют начался в 00.40 и продолжался 23 минуты, на минуту дольше, чем в прошлом году.

Сделали исключение для "Алых парусов" и реставраторы. Они временно приостановили работы на Ростральной колонне. С колонны сняли леса и ночью зажгли факелы.

Под тысячи огней в акваторию Невы зашел долгожданный бриг. За его проходом следили со всех центральных петербургских набережных.

Наталья Смирнова - одна из тех, кто наблюдала за праздником с крыши.

- Потрясающий салют, потрясающий праздник! Атмосфера нереальная, - отметила девушка.

Стоит отметить, что в ночь "Алых парусов" в Петербурге не было зафиксировано каких-то заметных ЧП.

И хотя праздник официально закончен, "Алые паруса" еще долго будут на слуху. Петербуржцы и гости города выкладывают в социальные сети селфи и панорамы с парусником. Зрители сходятся во мнении: такого яркого праздника город еще не видел.