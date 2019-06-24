Кому выгодна дестабилизация правового поля на Кубани

На днях в Краснодарском краевом суде назначен новый председатель. Им стал Алексей Шипилов, до этого руководивший Белгородским областным судом. Обычно такие события, относящиеся к сугубо профессиональной среде, не представляют интереса для широкой публики, но тут случай особый.

Деятельность судов нередко вызывает критику, но именно правовая ситуация на Кубани уже не первый год находится в зоне особого внимания. Вокруг решений краснодарских судов, даже по самым рядовым делам, каких в стране рассматривается сотни, тенденциозно нагнетается обстановка недоверия. Вот пример. Автолюбитель приобрел машину, в которой выявил брак. Дилеры не хотят заменять авто на исправное. Если суд становится на сторону потребителя - справедливость свершилась. Решений в пользу потребителя во всех регионах выносится масса, и суды Краснодарского края отнюдь не исключение, но только реакция на их действия почему-то совершенно иная. А СМИ рассматривают эти, по сути, рутинные дела как бы под лупой, освещая каждый шаг на всю страну.

Читая анонимные вбросы, важно разобраться, кому это выгодно и кто их финансирует

Вспыхивают конфликты между собственниками земельных паев, между крупными агропредприятиями и фермерами. Подобные споры характерны не только для Краснодарского края, они присущи всем сельскохозяйственным регионам, но обсуждаются только примеры из Кубани.

Прямо правовая аномалия какая-то! Но давайте посмотрим статистику Верховного суда: в подавляющем большинстве случаев он оставляет решения краснодарских коллег в силе, что при объективном рассмотрении в Москве свидетельствует об их полном соответствии закону и обстоятельствам дел. Впрочем, не наша задача делать выводы, справедливы или нет решения кубанских судов, вопрос в том, почему практически любое их действие вызывает огромный резонанс.

- Теперь уже очевидна целенаправленная кампания с использованием вбросов через анонимные ресурсы, сайты-"прокладки" и обвинениями в поголовной коррупции. Обычно такие приемы используются, чтобы надавить на конкретного судью для вынесения нужного заказчику решения, - комментирует политолог Станислав Смагин. - Учитывая бюджеты подобных кампаний, их может позволить себе только серьезный бизнес. В Краснодарском крае заказчиком "давлений" называют один из крупных концернов из соседнего региона.

За кампаниями по дискредитации правосудия, одиозными публикациями во время судебных процессов стоит не стремление сделать суды более объективными, а совсем наоборот - желание, прежде всего, заинтересованного крупного бизнеса надавить на них. Цель - иметь "ручной" суд. Вот чем опасны подобные кампании. Читая анонимные вбросы, важно разобраться, кому это выгодно и кто их финансирует.

Руководство Верховного суда и страны взвешенно подходит к решению кадровых вопросов. Поэтому в том же Краснодарском крае председателем назначен Алексей Шипилов - судья с безукоризненной деловой репутацией, высокопрофессиональный юрист, в одинаковой степени удаленный как от местных элит, так и от заказчиков кампании по дискредитации кубанской системы правосудия. Появление такой фигуры должно стабилизировать правовую ситуацию в регионе. Ситуация с кубанскими судами подняла проблему намеренного очернения системы правосудия. Конечно, нужно бороться с манипулированием общественным мнением, но самое главное - твердая и последовательная линия судебной системы на законность и бескомпромиссность.