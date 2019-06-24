На Дону в ДТП с автобусом погибли три человека

ДТП в Ростовской области на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск унесло жизни трех человек, включая ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении ГИБДД по региону.

Столкновение легковой машины с заполненным людьми автобусом произошло среди днем. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на полосу встречного движения. Лобового удара избежать не удалось. В результате погиб водитель легковушки и двое его пассажиров. В том числе несовершеннолетний.

Как уточнили в ГИБДД, в момент аварии в салоне автобуса находилось 22 человека. Его водитель также получил травмы.