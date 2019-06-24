Новости

Рок-фестиваль "Нашествие" зимой может переехать в Сочи 17:52
На Дону в ДТП с автобусом погибли три человека 17:49
В вузах не будут вводить единую систему оценки качества образования 17:35
В Подмосковье запретили въезд в некоторые леса 17:19
Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество в противодействии терроризму 17:19
В Витебске откроют памятник создателю "Славянского базара" Родиону Бассу 17:15
В ярославской квартире пенсионерку завалило мусором 17:12
Новый Renault Duster оставят без дизельных моторов 17:02
В Томской области сплели из сена огромных животных 16:56
Яхта из Калининграда выиграла регату в Польше 16:51
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва" 16:43
В Архангельске заложили северное судно XVI века 16:34
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos 16:15
В Петербурге в начале июля заработает фонтан "Мальчик и гуси" 16:13
Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре 16:12
В Эфиопии убит предводитель неудавшегося переворота 16:11
Как не отравиться во время отдыха на курорте 16:08
Жительнице Прикамья дали условный срок за истязание шестерых детей 16:07
В Минске определился чемпион по игре FIFA 19 16:05
Два истребителя потерпели крушение в Германии 16:02
Новые снаряды "Свинец-2" и "Манго-М" покажут на "Армии-2019" 15:57
Роман Бабаян возглавил радиостанцию "Говорит Москва" 15:54
ПЦУ объявила своими парафии и монастыри, подчинявшиеся Филарету 15:51
На Урале возбудили дело о смерти участника драки у бара 15:47
Вышел трейлер сериала Netflix о семье Романовых "Последние цари" 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
24.06.2019 17:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону в ДТП с автобусом погибли три человека

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

ДТП в Ростовской области на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск унесло жизни трех человек, включая ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении ГИБДД по региону.

В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой

Столкновение легковой машины с заполненным людьми автобусом произошло среди днем. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на полосу встречного движения. Лобового удара избежать не удалось. В результате погиб водитель легковушки и двое его пассажиров. В том числе несовершеннолетний.

Как уточнили в ГИБДД, в момент аварии в салоне автобуса находилось 22 человека. Его водитель также получил травмы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17
Два истребителя потерпели крушение в Германии
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва"
В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси