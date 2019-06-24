В Сочи предложили организовать зимнюю версию "Нашествия"

В сочинской Красной Поляне могут организовать зимнюю версию рок-фестиваля "Нашествие". Такое предложение было озвучено на пресс-конференции в Москве, посвященной проведению "Нашествия-2019".

"Один из журналистов на этой встрече предложил сделать зимний аналог "Нашествия" в Сочи. Мы - как организаторы - обещали подумать над этой прекрасной идеей!" - сообщила "РГ" генеральный директор мультимедиахолдинга Евгения Киселева.

В этом году главному рок-фестивалю страны исполняется 20 лет. "Нашествие" пройдет с 19 по 21 июля в Тверской области.

На официальном сайте мероприятия сообщается, что на рок-фестивале выступят группы "Сплин", "Би-2", "Мумий Тролль", "ДДТ", "Ночные снайперы" и другие.