Новости

Ученые выяснили, какое количество алкоголя отключает силу воли 18:30
Рафаэль Бенитес покинет пост главного футбольного клуба "Ньюкасл" 18:23
Новый кроссовер Ford размером с Lada Xray готов к премьере 18:17
СМИ: Второй пилот с разбившихся в Германии истребителей обнаружен мертвым 18:16
В Петербурге начнутся экскурсии на бриг с "Алых парусов" 18:10
Псковского подростка задержали за убийство матери друга 18:05
Ространснадзор приступил к контролю перевозки детей к местам отдыха 18:02
На форуме "Армия-2019" покажут новейшую систему залпового огня 18:02
В Сочи предложили организовать зимнюю версию "Нашествия" 17:52
На Дону в ДТП с автобусом погибли три человека 17:49
В вузах не будут вводить единую систему оценки качества образования 17:35
В Подмосковье запретили въезд в некоторые леса 17:19
Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество в противодействии терроризму 17:19
В Витебске откроют памятник создателю "Славянского базара" Родиону Бассу 17:15
В ярославской квартире пенсионерку завалило мусором 17:12
Новый Renault Duster оставят без дизельных моторов 17:02
В Томской области сплели из сена огромных животных 16:56
Яхта из Калининграда выиграла регату в Польше 16:51
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва" 16:43
В Архангельске заложили северное судно XVI века 16:34
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos 16:15
В Петербурге в начале июля заработает фонтан "Мальчик и гуси" 16:13
Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре 16:12
В Эфиопии убит предводитель неудавшегося переворота 16:11
Как не отравиться во время отдыха на курорте 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
24.06.2019 17:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Сочи предложили организовать зимнюю версию "Нашествия"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В сочинской Красной Поляне могут организовать зимнюю версию рок-фестиваля "Нашествие". Такое предложение было озвучено на пресс-конференции в Москве, посвященной проведению "Нашествия-2019".

Фото: Михаил Синицын/РГ
Black Eyed Peas и Сплин выступили на фестивале "Усадьба Jazz"

"Один из журналистов на этой встрече предложил сделать зимний аналог "Нашествия" в Сочи. Мы - как организаторы - обещали подумать над этой прекрасной идеей!" - сообщила "РГ" генеральный директор мультимедиахолдинга Евгения Киселева.

В этом году главному рок-фестивалю страны исполняется 20 лет. "Нашествие" пройдет с 19 по 21 июля в Тверской области.

На официальном сайте мероприятия сообщается, что на рок-фестивале выступят группы "Сплин", "Би-2", "Мумий Тролль", "ДДТ", "Ночные снайперы" и другие.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Краснодарский край ЦФО Москва Фестиваль "Нашествие"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17
Два истребителя потерпели крушение в Германии
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва"
В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси