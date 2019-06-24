Под Ростовом загорелся автобус, перевозивший более 70 детей

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области загорелся автобус, перевозивший 72 детей. Машина везла их с курорта в поселке Кабардинка Краснодарского края домой - в Красносулинский район Ростовской области, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло примерно в 16.09 недалеко от Ростова-на-Дону: у транспортного средства внезапно загорелся моторный отсек.

В автобусе находились водитель, дети и трое сопровождающих. К счастью, все они сумели вовремя выбраться из салона, никто не пострадал. Но автомобиль сгорел практически полностью.

По данным регионального МЧС, дети отправятся домой ближайшим попутным автобусом. Специалистам предстоит определить причину возгорания и выяснить, соответствовало ли техническое состояние автобуса правилам пассажирских перевозок.