Новости

Трамп ввел санкции против иранского аятоллы Хаменеи 19:40
Собянин пригласил москвичей на круглогодичную ярмарку в Новокосино 19:34
Под Ростовом загорелся автобус, перевозивший более 70 детей 19:25
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо 19:19
В Калуге сотрудник ГИБДД на мотоцикле насмерть сбил пешехода 19:18
В Ярославле задержан оптовый наркокурьер 19:10
Опубликовано видео схода мощного селя на горном курорте в Сочи 19:09
Премьер Франции: Санкции против РФ могут отменить в любой момент 18:55
Индийское "Аббатство Даунтон" покажут на сайте Первого канала 18:48
Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки 18:47
В Вологде появился памятник военному летчику Александру Клубову 18:37
Ученые выяснили, какое количество алкоголя отключает силу воли 18:30
Рафаэль Бенитес покинет пост главного футбольного клуба "Ньюкасл" 18:23
Новый кроссовер Ford размером с Lada Xray готов к премьере 18:17
СМИ: Второй пилот с разбившихся в Германии истребителей обнаружен мертвым 18:16
В Петербурге начнутся экскурсии на бриг с "Алых парусов" 18:10
Псковского подростка задержали за убийство матери друга 18:05
Ространснадзор приступил к контролю перевозки детей к местам отдыха 18:02
На форуме "Армия-2019" покажут новейшую систему залпового огня 18:02
В Сочи предложили организовать зимнюю версию "Нашествия" 17:52
На Дону в ДТП с автобусом погибли три человека 17:49
В вузах не будут вводить единую систему оценки качества образования 17:35
В Подмосковье запретили въезд в некоторые леса 17:19
Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество в противодействии терроризму 17:19
В Витебске откроют памятник создателю "Славянского базара" Родиону Бассу 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
24.06.2019 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ростовом загорелся автобус, перевозивший более 70 детей

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области загорелся автобус, перевозивший 72 детей. Машина везла их с курорта в поселке Кабардинка Краснодарского края домой - в Красносулинский район Ростовской области, сообщает РИА Новости.

На Дону в ДТП с автобусом погибли три человека

ЧП произошло примерно в 16.09 недалеко от Ростова-на-Дону: у транспортного средства внезапно загорелся моторный отсек.

В автобусе находились водитель, дети и трое сопровождающих. К счастью, все они сумели вовремя выбраться из салона, никто не пострадал. Но автомобиль сгорел практически полностью.

По данным регионального МЧС, дети отправятся домой ближайшим попутным автобусом. Специалистам предстоит определить причину возгорания и выяснить, соответствовало ли техническое состояние автобуса правилам пассажирских перевозок.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17
Два истребителя потерпели крушение в Германии
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва"
В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси