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24.06.2019 14:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом поймали крупную банду браконьеров

Текст: Александр Гавриленко

В Волгоградской области задержаны 17 браконьеров, у которых сотрудники полиции обнаружили две с половиной тысячи свежевыловленных рыбин различных видов, несколько тонн уже замороженной продукции, а также около 150 браконьерских сетей.

В Волгограде поймали группу "закладчиков" наркотиков

15 жителей Ростовской области и два жителя Волгоградской области в возрасте от 30 до 62 лет были пойманы с поличным на территории бывшей базы отдыха на берегу Цимлянского водохранилища, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. При этом в акватории Цимлянского водохранилища, где их поймали, сейчас действует запрет на добычу водных биоресурсов. По самым скромным оценкам, ущерб от их "деятельности" превышает пять миллионов рублей.

По данным полиции, организовал группу браконьеров 44-летний житель Ростовской области. Рыбу подозреваемые оптом продавали постоянным покупателям и поставляли в другие регионы России.

По факту незаконной добычи водных ресурсов возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор арестован, с остальных взято обязательство о явке.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область ЮФО Ростовская область
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