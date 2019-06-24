В Керченском проливе село на мель российское судно

В понедельник рано утром в Керченском проливе сел на мель теплоход. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По информации агентства, инцидент произошел в 5.49 с теплоходом "Сиберин 1" под российским флагом. Судно село на мель при выходе из Южного района "Порта Кавказ", расположенного в Краснодарском крае. Корпус теплохода не поврежден. Угроза судоходству не представляется.

Судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 метров, что и стало причиной инцидента. На борту теплохода находится 4,3 тысячи тонн угля.

Сейчас решается вопрос о выделении буксиров и снятии судна с мели.