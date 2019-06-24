В Крыму с 1 июля подорожает проезд в троллейбусах

С 1 июля 2019 года стоимость проезда в троллейбусах на городских маршрутах Симферополя, Алушты и Ялты увеличится до 17 рублей. Об этом сообщает Госкомитет по ценам и тарифам РК.

Как пояснили в ведомстве, рост тарифа связан с поэтапным доведением стоимости проезда до экономически обоснованного уровня.

- Мероприятия, учтенные в тарифе, также предполагают обновление подвижного состава предприятия и соблюдение расписания движения троллейбусов в вечернее и ночное время, - подчеркнул зампредседателя Госкомцен Крыма Александр Пономарев.

Последний раз тариф на городских маршрутах электротранспорта повышался в июле 2017 года. В Симферополе он составил 14 рублей. Стоимость проезда в Крыму ниже экономически обоснованного уровня, поэтому разница компенсируется из бюджета республики.