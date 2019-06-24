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24.06.2019 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове в ДТП с двумя маршрутками пострадали три пассажира

Текст: Лариса Ионова

В понедельник в Ростове произошла авария с участием двух автобусов малой вместимости.

В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой

Как сообщила региональная пресс-служба управления МВД, в утренний час пик, 07.32, в районе дома 137 на улице Белорусской столкнулись следовавшие в попутном направлении две маршрутки Hyundai County. В них находились соответственно 20 и 18 пассажиров.

По предварительной информации, 57-летний водитель одного из автобусов не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение.

В результате ДТП получили травмы три человека. Сейчас проводится проверка ЧП и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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