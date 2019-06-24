В Ростове в ДТП с двумя маршрутками пострадали три пассажира

В понедельник в Ростове произошла авария с участием двух автобусов малой вместимости.

Как сообщила региональная пресс-служба управления МВД, в утренний час пик, 07.32, в районе дома 137 на улице Белорусской столкнулись следовавшие в попутном направлении две маршрутки Hyundai County. В них находились соответственно 20 и 18 пассажиров.

По предварительной информации, 57-летний водитель одного из автобусов не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение.

В результате ДТП получили травмы три человека. Сейчас проводится проверка ЧП и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.