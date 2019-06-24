В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе горного курорта "Роза хутор".

Инцидент случился из-за прошедших накануне ночью ливней с грозой. В итоге на курорте, в районе площади Мзымта и открытой автобусной парковки, возникли небольшие участки подтопления.

Отдыхающие и остальная территория курорта не пострадали, сейчас для туристов работают несколько подъемников. Подобные проявления стихии, особенно в июне, типичны, по словам местных жителей, для этого региона.

Последствия стихии, как сообщили на курорте, планируется ликвидировать в ближайшее время.