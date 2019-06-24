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24.06.2019 22:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в ДТП с пассажирским автобусом пострадали четверо

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сотрудники полиции работают на месте аварии с участием рейсового пассажирского автобуса, которая произошла в понедельник вечером в Адлерском районе Сочи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ней пострадали четыре человека.

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ДТП случилось сегодня около 20.30. По предварительным данным, водитель допустил наезд автобуса на металлическое силовое ограждение. В результате четыре человека (двое из которых несовершеннолетние) были доставлены на машинах "скорой помощи" в медицинские учреждения города.

В данный момент сотрудники ДПС регулируют движение на этом участке дороги, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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