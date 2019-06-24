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24.06.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде поймали группу "закладчиков" наркотиков

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Волгоградские полицейские задержали группу из шести человек, которых подозревают в операциях с наркотиками, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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В банду входят одна женщина и пятеро мужчин. Все они жители Волгоградской и Саратовской областей в возрасте от 19 до 27 лет. Предполагается, что они сбывали свой товар без прямого контакта с клиентами: они делали "закладки" в заранее оговоренных местах. Такие тайники у них были в областном центре, а также в Волжском и на территории Городищенского района региона.

При задержании у троих подозреваемых обнаружили при себе 71 разовую дозу "синтетики". За один день каждый из участников нелегальной группы подготавливал до 30 "закладок". Всего оперативники изъяли у них приблизительно 500 граммов химического соединения, относящегося к психостимуляторам.

Следователи завели уголовные дела по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкциями предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Все участники организованной группы взяты под арест.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга ЮФО Волгоградская область Волгоград ПФО Саратовская область Борьба с наркотиками
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