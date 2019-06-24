В Волгограде поймали группу "закладчиков" наркотиков

Волгоградские полицейские задержали группу из шести человек, которых подозревают в операциях с наркотиками, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В банду входят одна женщина и пятеро мужчин. Все они жители Волгоградской и Саратовской областей в возрасте от 19 до 27 лет. Предполагается, что они сбывали свой товар без прямого контакта с клиентами: они делали "закладки" в заранее оговоренных местах. Такие тайники у них были в областном центре, а также в Волжском и на территории Городищенского района региона.

При задержании у троих подозреваемых обнаружили при себе 71 разовую дозу "синтетики". За один день каждый из участников нелегальной группы подготавливал до 30 "закладок". Всего оперативники изъяли у них приблизительно 500 граммов химического соединения, относящегося к психостимуляторам.

Следователи завели уголовные дела по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкциями предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Все участники организованной группы взяты под арест.