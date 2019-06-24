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24.06.2019 08:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Челябинска Владимир Елистратов покинул пост

Текст: Екатерина Призова
Фото: cheladmin.ru Фото: cheladmin.ru
Фото: cheladmin.ru

Глава Челябинска Владимир Елистратов покинул пост по собственному желанию. Депутаты городской думы сегодня на внеочередном заседании единогласно приняли его отставку.

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Как передает РИА Новости, депутаты также проголосовали за назначение исполняющего обязанности главы города - им стала замглавы Наталья Котова.

Владимир Елистратов - уроженец Челябинска. В администрации города трудился с 2015 года в должности замглавы по правовым и имущественным вопросам. В ноябре 2018 года был назначен временно исполняющим полномочия главы города, а 26 февраля 2019-го - избран мэром.

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