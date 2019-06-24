Мэр Челябинска Владимир Елистратов покинул пост

Глава Челябинска Владимир Елистратов покинул пост по собственному желанию. Депутаты городской думы сегодня на внеочередном заседании единогласно приняли его отставку.

Как передает РИА Новости, депутаты также проголосовали за назначение исполняющего обязанности главы города - им стала замглавы Наталья Котова.

Владимир Елистратов - уроженец Челябинска. В администрации города трудился с 2015 года в должности замглавы по правовым и имущественным вопросам. В ноябре 2018 года был назначен временно исполняющим полномочия главы города, а 26 февраля 2019-го - избран мэром.