На Урале возбудили дело о смерти участника драки у бара

Нижнесергинский межрайонный следственный отел СК Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины после драки у местного бара.

Информация о инциденте поступила в органы 22 июня в 21.10. Фельдшер районной больницы сообщил, что около заведения на улице 50 лет Октября - драка. На место был направлен наряд территориального ОВД, который обнаружил тело мужчины - местного жителя 1970 года рождения.

Из Екатеринбурга в Нижние Серги выехали замначальника полиции главка и группа сыщиков угрозыска.

"Оперативно была установлена личность второго участника конфликта - тоже местного жителя, рабочего 1975 года рождения. Оба мужчины ранее не были судимы. Между ними, как выяснили полицейские, произошел конфликт на почве личной неприязни, в результате оба получили телесные повреждения", - рассказал официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Согласно предварительным результатам вскрытия, причиной смерти мужчины стало сердечное заболевание", - передает сегодня пресс-служба регионального Следственного комитета.